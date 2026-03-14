Inter Atalanta 1-1: Krstovic risponde a Pio Esposito. Il resoconto del match

Inter Atalanta 1-1: convulso finale a San Siro. Krstovic risponde al gol di Pio Esposito ma quanto polemiche

Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter rallenta ancora la sua corsa Scudetto. A San Siro finisce 1-1 contro un’Atalanta mai doma, in una gara segnata da gol contestati e nervi tesi. I nerazzurri sbloccano il match al 26′ con un diagonale di Francesco Pio Esposito, servito da Barella dopo un recupero di Dumfries, nonostante le proteste bergamasche per un tocco su Kolasinac.

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Inter Atalanta 1-1: il pari di Krstovic e la furia nerazzurra

Nella ripresa, l’Inter fallisce il raddoppio con Thuram e subisce la beffa all’82’. Nikola Krstovic insacca il tap-in del pareggio dopo una parata di Sommer su Sulemana. L’azione scatena le proteste furiose dell’Inter per un presunto fallo di Sulemana su Dumfries, ma il VAR convalida la rete portando all’espulsione di Cristian Chivu. Con questo punto l’Inter sale a 68, ma il Milan di Allegri, impegnato domani all’Olimpico contro la Lazio, ha l’occasione d’oro per portarsi a -5 e riaprire definitivamente il campionato.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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