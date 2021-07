Inter, asse di mercato caldo con il Cagliari: le ultime

Entra nel vivo la trattativa tra l’Inter e il Cagliari, che in queste ore si sono incontrate nella sede nerazzurra per approfondire i discorsi, per i due giocatori.

Secondo Sky Sport, gli argomenti principali del summit sono stati Nandez e Nainggolan: il jolly uruguaino, che può giocare sia come esterno sia come interno di centrocampo, resta il primo obiettivo per i nerazzurri. Discorso inverso per il centrocampista belga che vuole tornare a vestire la maglia rossoblù. Dopo l’incontro con la dirigenza nerazzurra, i rossoblù hanno visto Edoardo Crnjar, intermediario per conto dell’uruguaiano.