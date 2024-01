Insulti razzisti a Maignan, Zoff condanna l’episodio: «Deprecabile. E rispetto ai miei tempi c’è una differenza sostanziale»

Insulti razzisti a Maignan, Dino Zoff ha condanno l’episodio che ha visto protagonista il portiere del Milan nella gara con l’Udinese

Intercettato dall’ANSA, Dino Zoff ha commentato così gli insulti razzisti a Maignan in Udinese-Milan:

PAROLE – «E’ stata una cosa deprecabile, non sono cose da fare. Mi stupisce che questo succeda ovunque. Non c’entra il Friuli, io ero portiere e certe cose le ho avvertite ovunque. Nel calcio come nella vita ho sentito tanti buu. Ai miei tempi succedevano cose diverse, io che ho fatto il portiere ed ero vicino agli spalti ed ho visto arrivare di tutto in campo. Ho sentito insulti di ogni tipo, ma almeno erano per tutti».