Insigne sfida il Milan: «Restiamo tranquilli, strada ancora molto lunga»

Insigne: «Restiamo tranquilli, strada ancora molto lunga». Le dichiarazioni del capitano del Napoli, che implicitamente sfida il Milan

Lorenzo Insigne ha parlato a DAZN al termine della sfida vinta contro il Cagliari. Le parole del capitano del Napoli, che in classifica ha scavalcato il Milan.

VITTORIA – «Quando ho ricevuto maglia e targa avevo detto che il modo migliore per festeggiare era vincere e fare gol. Ci siamo riusciti da squadra, ma dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare. La strada è molto molto lunga».

INSIGNE COL 10? – «Ho il mio numero 24, il 10 non si tocca. È la maglia di una leggenda che ha portato noi napoletani sul tetto del mondo. È del nostro idolo, ci ha fatto sognare».

PIEDI PER TERRA – «Il mister cerca di farci divertire e lavorare. Questo si vede in campo. Da capitano posso solo dire che bisogna stare tranquilli, la strada è in salita. L’anno scorso ci siamo rimasti male per una mancata vittoria all’ultima giornata con il Verona. Fa male ancora adesso».

NAPOLI DI SARRI – «Sono due squadre diverse e due allenatori diversi. Noi cerchiamo di fare il gioco di Spalletti. L’anno scorso non abbiamo fatto un ottimo campionato, ma lui ci sta tirando su con la sua esperienza».

