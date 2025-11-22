Insigne punta al ritorno in Europa a gennaio: Italia opzione preferita, il Milan osserva la situazione? I dettagli

Insigne, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Canada, punta al ritorno in Europa e ha messo la Serie A in cima alle preferenze: Milan attento

Si apre un nuovo capitolo nella carriera del fuoriclasse azzurro Lorenzo Insigne. Dopo il triennio trascorso in MLS con l’FC Toronto, l’attaccante Campione d’Europa, 34 anni, è ora un giocatore svincolato e punta a un immediato rientro nel calcio del Vecchio Continente.

Obiettivo Serie A E Flessibilità Economica

Come riferito da Sky Sport Germania, la priorità di Insigne è un ritorno in Serie A, il palcoscenico che lo ha consacrato, in particolare durante la sua lunga militanza a Napoli.

Tuttavia, l’esterno offensivo non esclude altre destinazioni di alto livello. La Bundesliga viene indicata come una possibile meta per il suo rilancio. La sua determinazione a tornare a competere è tale da averlo portato a prendere una decisione strategica:

Insigne è disposto a ridurre drasticamente il suo precedente maxi-stipendio canadese.

Questa apertura rende il suo profilo particolarmente appetibile per i club europei che cercano un mix di esperienza vincente e abilità offensive a condizioni economiche vantaggiose.

Il Milan Potrebbe Approfittare Dell’Occasione

In Italia, il nome di Insigne è stato affiancato anche al Milan. Sebbene i rossoneri abbiano al momento altri piani per l’attacco, la possibilità di ingaggiare un’ala esperta e tecnicamente dotata a un costo di gestione ridotto potrebbe trasformare l’operazione in una opportunità di mercato difficile da ignorare per la dirigenza.

Il mercato è in fermento e le prossime settimane saranno cruciali per definire la nuova maglia di Lorenzo Insigne in Europa.

