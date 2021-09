Insigne, pronta l’offerta per il rinnovo con il Napoli. I dettagli

L’obiettivo del Milan, Lorenzo Insigne, sarebbe pronto a rinnovare con il Napoli. Le ultime sulla trattativa

Lorenzo Insigne è stato spesso accostato al Milan nell’ultima sessione di mercato. L’esterno azzurro, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno del 2022.

Come ha confermato anche il direttore sportivo Giuntoli, però, il clima tra Lorenzo e De Laurentiis sarebbe oggi molto più sereno e, come riporta Sky Sport, il club azzurro avrebbe infatti presentato una prima proposta in linea con i 4,7 milioni di euro a stagione attualmente percepito dal capitano. Nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro e la speranza del Napoli è che ci si possa avvicinare alla definitiva fumata bianca.