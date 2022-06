Inghilterra, Southgate: «Imbarazzante per noi giocare a porte chiuse»

Le parole di Southgate, il ct dell’Inghilterra commenta la decisione di giocare a porte chiuse contro gli Azzurri

Alla vigilia della sfida contro l’Italia, il CT dell’Inghilterra Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

PARTITA A PORTE CHIUSE – «È imbarazzante non poter avere i tifosi, è un imbarazzo per l’Inghilterra come nazione. Un sacco di persone hanno causato problemi, ma sono certo non fossero tifosi. Ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato dopo la finale e quando la punizione ci è stata comminata. Posso dire che i tifosi che hanno viaggiato con noi per la Germania si sono comportati molto bene e li ringrazio»