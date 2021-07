Inghilterra, insulti razzisti su Saka, Sancho e Rashford. Le reazioni

Un epilogo increscioso di un grande Europeo giocato dall’Inghilterra. Saka, Sancho e Rashford sono stati bersagliati da insulti razzisti sui social media, e non solo, per non aver segnato i loro calci di rigore, consegnando la Coppa all’Italia.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Federcalcio inglese e il Primo Ministro britannico hanno condannato duramente tali comportamenti. Boris Johnson ha pubblicato un tweet in cui ha invitato i tifosi a ringraziare i giocatori per il grande torneo disputato, invece di ricevere insulti razziali sui social media. La FA, di suo, ha pubblicato una nota che recita: «Siamo disgustati dal fatto che alcuni membri della nostra squadra – che hanno dato tutto per la maglia – siano stati oggetto di abusi discriminatori online». Il tutto, con sullo sfondo le manifestazioni pro Black Lives Matter che scandiscono l’inizio delle partite, soprattutto in Inghilterra.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021