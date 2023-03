Inghilterra, le convocazioni di Southgate: snobbato ancora Tomori

Il c.t. dell’Inghilterra Gareth Southgate snobba ancora Fikayo Tomori. Il difensore rossonero non viene convocato

Nulla da fare per Fikayo Tomori. Il difensore del Milan non è stato convocato da Gareth Southgate per i prossimi impegni dell’Inghilterra. I Tre Leoni sfideranno Italia e Ucraina per le qualificazioni ad Euro 2024.

Al posto del rossonero il c.t. inglese come difensori centrali ha preferito Dier (Tottenham), Guéhi (Crystal Palace), Maguire (Manchester United) e Stones (Manchester City).