Infortunio Van Dijk: le condizioni del difensore verso Liverpool Milan

Van Dijk, centrale difensivo dell’Olanda, ha accusato un forte dolore alla caviglia nel post gara contro la Turchia. Ecco le sue condizioni

Al termine di Olanda-Turchia, Van Dijk si tocca la caviglia, facendo di fatto preoccupare i tifosi del Liverpool e l’allenatore Klopp.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, si tratterebbe solamente di una forte contusione. Non dovrebbe essere in dubbio per il match contro il Milan di Champions League.