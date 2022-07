Infortunio Traoré: frattura del piede, rischia un lungo stop, il Milan...

Brutta tegola per il Sassuolo: Hamed Traoré, obiettivo anche del Milan, ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro

Come riportato da Calciomercato.com l’infortunio subito potrebbe cambiare anche gli scenari attorno al trequartista ivoriano, nel mirino di alcuni club stranieri ma anche del Milan. Nel mese scorso, Maldini e Massara avevano incontrato i nuovi agenti di Traoré ad Ibiza per sondare il terreno, ricevendo la comunicazione che per il Sassuolo il ragazzo aveva una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro.