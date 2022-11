Infortunio Tonali, l’esito degli esami strumentali: le ultime

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Sandro Tonali dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire durante Albania-Italia

Mondo Milan in apprensione per le condizioni di Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero è uscito nel primo tempo di Albania-Italia dopo una brutta caduta su un contrasto aereo. Per lui impatto sia sulla testa che sulla spalla.

Come riportano gli inviati RAI da Tirana, sono stati effettuati degli accertamenti in una clinica di Tirana e arrivano rassicurazioni sulle sue condizioni. Gli esami strumentali hanno dato esito negativo, per lui dunque solo una forte botta.