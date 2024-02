Infortunio Tomori, buone notizie da Milanello! Ecco quando può tornare in campo

Infortunio Tomori, buone notizie da Milanello riguardanti il centrale rossonero! Ecco quando può tornare in campo

Arrivano buone notizie in casa rossonera per quanto riguarda le condizioni di Fikayo Tomori. Il centrale inglese è pronto al rientro e, salvo sorprese, sarà a disposizione per la sfida contro la Lazio di venerdì 1 marzo.

Il difensore, come riportato da Calciomercato.com, da domani si allenerà con il resto della squadra con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe nelle prossime uscite (se non contro la squadra di Sarri in Europa League o contro l’Empoli).