Infortunio Tomori, il centrale inglese in campo con il Rennes in Europa League? L’ex Chelsea ha un obiettivo chiaro

Come riferito dal Corriere dello Sport, Fikayo Tomori ha messo nel mirino la gara contro il Rennes in Europa League.

In casa Milan c’è la sensazione che l’ex Chelsea possa essere disponibile per la gara di ritorno contro i francesi in programma il prossimo 22 febbraio.