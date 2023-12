Infortunio Tomori, non arrivano buone notizie: i tempi di recupero del difensore rossonero

Sono arrivati gli esiti ufficiali degli esami di Tomori: c’è lesione per il difensore del Milan che non dovrà ricorrere a un’operazione ma sarà obbligato a fermarsi per un periodo non breve.

Almeno due mesi di stop per il difensore rossonero che salterà sfide di Serie A e probabilmente anche di Europa League.