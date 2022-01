Infortunio Tomori, Di Stefano: «Sta facendo di tutto per esserci nel derby»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport, ha fatto il punto sulle condizioni di Tomori in vista del derby di campionato contro l’Inter:

«Tomori spinge corre. Vuole esserci al derby è una partita che vale il sogno scudetto per il Milan, continua a lavorare a caricare in termine di chilogrammi, prova a sforzare il ginocchio per capire se veramente ci sono i margini in vista del derby»