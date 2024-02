Infortunio Thiaw, ci siamo per il ritorno del tedesco! Pioli lo ritrova per quella partita

Infortunio Thiaw, Stefano Pioli recupera pezzi in difesa: il centrale tedesco sarà convocato per la sfida contro il Rennes

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli può finalmente sorridere per quanto riguarda il recupero di Malick Thiaw.

Il difensore centrale tedesco ex Schalke 04 è tornato ad allenarsi in gruppo nella settimana che ha preceduto la gara di questa sera contro il Napoli e sarà regolarmente convocato dal tecnico rossonero per Milan-Rennes in programma il prossimo 15 febbraio a San Siro.