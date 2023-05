Malick Thiaw, dopo essere uscito per crampi nel derby di martedì contro l’Inter, si è regolarmente allenato in gruppo

Buone notizie da Milanello per quanto riguarda Malick Thiaw.

Il centrale, dopo essere uscito per crampi martedì contro l’Inter, si è regolarmente allenato in gruppo ed è dunque a disposizione di Pioli per la sfida di sabato contro la Sampdoria.