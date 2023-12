Infortunio Sportiello, novità sul recupero: ecco quando può tornare il portiere

Infortunio Sportiello, novità sul recupero dell’estremo difensore del Milan dalla lesione al polpaccio: ecco quando può tornare

Tra i giocatori alle prese con un infortunio in casa Milan c’è anche Marco Sportiello. L’estremo difensore ormai ha quasi smaltito del tutto la lesione al polpaccio che lo ha tenuto lontano dai campi per parecchio tempo.

Come riferisce Calciomercato.com, l’ex Atalanta dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo dopo la partita di Empoli in programma il 7 gennaio.