L’emergenza attacco nel Napoli non si limita a Osimhen: anche Simeone non sarà disponibile per 2-3 settimane

Il Napoli è in emergenza attaccanti e non soltanto per quanto riguarda Victor Osimhen: anche Giovanni Simeone è fermo ai box per infortunio.

Gli esami, come riportato da Sky Sport, hanno rivelato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Il tempo di recupero è di 2-3 settimane.