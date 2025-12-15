Infortunio Santiago Gimenez, c’è un pesante sospetto a Milanello: problema più psicologico che fisico? L’indiscrezione

Infortunio Santiago Gimenez, a Milanello c’è il forte sospetto che il problema dell’attaccante messicano sia più psicologico che fisico

La situazione infortunio di Santiago Gimenez tiene in apprensione il Milan e i suoi tifosi. L’attaccante uruguaiano, assente da diverse settimane, è ora di fronte a un bivio cruciale.

Il giornalista Bianchin di Gazzetta.it sottolinea come Gimenez e il suo entourage debbano prendere una decisione definitiva:

«Gimenez e le persone che gli stanno vicino ora dovranno decidere se intervenire chirurgicamente».

L’ipotesi dell’intervento, sebbene drastica, è sul tavolo e costringerebbe l’attaccante a un lungo stop.

Infortunio Santiago Gimenez, il fattore psicologico dopo la crisi

L’aspetto più enigmatico della vicenda riguarda l’improvviso peggioramento delle condizioni del giocatore. Gimenez aveva gestito il suo problema fisico per un certo periodo, ma la situazione è precipitata in modo repentino dopo un evento preciso:

«Resta da capire perché, improvvisamente, dopo Bergamo il dolore sia diventato intollerabile».

Questa correlazione temporale ha aperto un’ulteriore riflessione sulle cause del blocco. Bianchin solleva infatti un interrogativo cruciale che va oltre la semplice diagnosi fisica:

«Possibile che sia, in parte, una questione psicologica?»

La pressione, la frustrazione per non riuscire a rendere al meglio o la paura di peggiorare l’infortunio potrebbero aver influito sulla percezione e sulla tollerabilità del dolore da parte del calciatore.

Questa analisi aggiunge complessità alla gestione dell’infortunio. La decisione sull’intervento non è solo medica, ma anche strategica per il Milan, che si ritrova in emergenza nel reparto offensivo e ha bisogno di recuperare il prima possibile un elemento chiave come Gimenez, o di intervenire con urgenza sul mercato (come sta facendo per Füllkrug).