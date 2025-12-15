Gimenez Milan, Rischio Operazione e Niente Supercoppa! Il DS Tare… Segui le ultimissime sui rossoneri

Sono ormai 47 i giorni di assenza di Santiago Gimenez dall’attività con il resto della squadra, e l’aria che si respira a Milanello è di crescente preoccupazione. L’attaccante messicano, soprannominato il “Bebote”, si è fermato lo scorso 28 ottobre durante il secondo tempo di Atalanta-Milan per un riacutizzarsi del problema alla caviglia che lo aveva già tormentato in estate, quando era impegnato con la nazionale per la Gold Cup.

La persistenza del dolore e la conseguente lunga assenza dalle convocazioni hanno fatto classificare l’infortunio come serio. Per avere un quadro clinico più completo e definitivo, il giocatore chiave è stato recentemente in Olanda per sottoporsi a una visita specialistica di alto livello. Da quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti, l’opzione di un intervento chirurgico per risolvere in via definitiva l’infortunio non è stata esclusa. Tuttavia, ogni scenario sarà attentamente valutato fino in fondo dal calciatore insieme al Diavolo. Al momento, nulla è stato ancora deciso in merito al percorso clinico da intraprendere.

Una certezza, purtroppo, è che Santiago Gimenez non potrà unirsi alla squadra che domani volerà in Arabia Saudita per affrontare la Supercoppa Italiana. Il neo-allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, non potrà dunque contare sul bomber per la sfida di giovedì sera contro il Napoli. Gimenez, così come il difensore Matteo Gabbia, rimarranno infatti a Milanello per proseguire i loro programmi individuali di recupero. Saranno invece regolarmente presenti il centrocampista Youssouf Fofana e l’esterno Rafael Leao, con quest’ultimo pronto a partire almeno dalla panchina.

Questa complessa situazione infortuni si riversa inevitabilmente anche sul calciomercato. Appare evidente che i possibili interessamenti per il Bebote da parte di club ambiziosi di Premier League e di Bundesliga siano destinati ad attraversare una fase di standby. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, ex dirigente della Lazio noto per la sua acume strategica, si trova di fronte a un dossier spinoso. Se il giocatore dovesse optare per l’operazione, sarebbe molto difficile concludere una trattativa a breve, a meno che il club acquirente non si assuma il rischio calcolato di ingaggiare un calciatore fermo ai box. La gestione di questo delicato infortunio e delle future mosse di calciomercatosaranno le priorità immediate del DS Tare e del tecnico Allegri nel corso delle prossime settimane.