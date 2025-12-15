Gimenez Milan, Rischio Operazione e Niente Supercoppa! Il DS Tare…

 Gimenez Milan, Rischio Operazione e Niente Supercoppa
Gimenez Milan, Rischio Operazione e Niente Supercoppa!

2 ore ago

Santiago Gimenez

Gimenez Milan, Rischio Operazione e Niente Supercoppa!

Sono ormai 47 i giorni di assenza di Santiago Gimenez dall’attività con il resto della squadra, e l’aria che si respira a Milanello è di crescente preoccupazione. L’attaccante messicano, soprannominato il “Bebote”, si è fermato lo scorso 28 ottobre durante il secondo tempo di Atalanta-Milan per un riacutizzarsi del problema alla caviglia che lo aveva già tormentato in estate, quando era impegnato con la nazionale per la Gold Cup.

La persistenza del dolore e la conseguente lunga assenza dalle convocazioni hanno fatto classificare l’infortunio come serio. Per avere un quadro clinico più completo e definitivo, il giocatore chiave è stato recentemente in Olanda per sottoporsi a una visita specialistica di alto livello. Da quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti, l’opzione di un intervento chirurgico per risolvere in via definitiva l’infortunio non è stata esclusa. Tuttavia, ogni scenario sarà attentamente valutato fino in fondo dal calciatore insieme al Diavolo. Al momento, nulla è stato ancora deciso in merito al percorso clinico da intraprendere.

Una certezza, purtroppo, è che Santiago Gimenez non potrà unirsi alla squadra che domani volerà in Arabia Saudita per affrontare la Supercoppa Italiana. Il neo-allenatore dei rossoneriMassimiliano Allegri, non potrà dunque contare sul bomber per la sfida di giovedì sera contro il Napoli. Gimenez, così come il difensore Matteo Gabbia, rimarranno infatti a Milanello per proseguire i loro programmi individuali di recupero. Saranno invece regolarmente presenti il centrocampista Youssouf Fofana e l’esterno Rafael Leao, con quest’ultimo pronto a partire almeno dalla panchina.

Questa complessa situazione infortuni si riversa inevitabilmente anche sul calciomercato. Appare evidente che i possibili interessamenti per il Bebote da parte di club ambiziosi di Premier League e di Bundesliga siano destinati ad attraversare una fase di standby. Il nuovo Direttore Sportivo del MilanIgli Tare, ex dirigente della Lazio noto per la sua acume strategica, si trova di fronte a un dossier spinoso. Se il giocatore dovesse optare per l’operazione, sarebbe molto difficile concludere una trattativa a breve, a meno che il club acquirente non si assuma il rischio calcolato di ingaggiare un calciatore fermo ai box. La gestione di questo delicato infortunio e delle future mosse di calciomercatosaranno le priorità immediate del DS Tare e del tecnico Allegri nel corso delle prossime settimane.

