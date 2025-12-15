Infortunio Santiago Gimenez, intreccio col mercato di gennaio: operazione vicina e addio lontano? Ultime

Infortunio Santiago Gimenez, l’imminente operazione alla caviglia allontana inevitabilmente la cessione del messicano a gennaio

L’emergenza in attacco per il Milan rischia di aggravarsi notevolmente a causa della situazione di Santiago Gimenez. L’attaccante uruguaiano, alle prese con un dolore persistente alla caviglia, si sta avvicinando sempre di più alla soluzione chirurgica.

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato i dettagli dei recenti sviluppi medici:

PAROLE – «Gimenez è stato in Olanda per un controllo da uno specialista per valutare le condizioni della caviglia, una caviglia che gli fa ancora male, e ci stiamo avvicinando a grandi falcate ad una possibile operazione»

L’esito della visita specialistica ha reso l’intervento l’opzione più probabile per risolvere definitivamente il problema fisico che sta limitando il giocatore.

Infortunio Santiago Gimenez, le conseguenze sul mercato di gennaio

L’eventuale operazione non solo complicherebbe i piani di Massimiliano Allegri, ma avrebbe anche un impatto diretto sul mercato in uscita di Gimenez.

PAROLE – «L’intervento terrebbe fuori Gimenez per diverso tempo e questo chiaramente intaccherebbe anche il mercato di gennaio, perché chiaramente sarebbe difficile poi che diversi club che cercano un attaccante pronto subito vadano ad investire per Gimenez»

Con l’uruguaiano fuori gioco, la necessità del Milan di prendere un attaccante pronto subito – come Niclas Füllkrug – diventa ancora più impellente. Allo stesso tempo, si riducono drasticamente le possibilità di una cessione o di un prestito di Gimenez per i club che cercano rinforzi immediati.