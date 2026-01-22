Infortunio Saelemaekers, spuntano le tempistiche per il rientro del belga! Prossime ore decisive. E Allegri…

Infortunio Saelemaekers, prossime ore decisive per il rientro del belga: Allegri non vuole correre rischi ed è pronto a lanciare Athekame

Le notizie che arrivano da Milanello tengono col fiato sospeso Massimiliano Allegri e tutto il popolo rossonero. Come riportato da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport, Alexis Saelemaekers ha svolto anche oggi un lavoro personalizzato, proseguendo il percorso propedeutico al rientro in gruppo.

Il belga, protagonista assoluto contro il Lecce con l’assist per Füllkrug prima del cambio forzato, sta lottando con un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Sebbene gli esami abbiano escluso lesioni, le tempistiche per la sfida di domenica sera all’Olimpico restano strettissime.

Infortunio Saelemaekers, la situazione a Milanello: il punto di Peppe Di Stefano

La gestione del “titolare indiscusso” della fascia destra nel 3-5-2 di Allegri è delicata:

Il piano di recupero: Il lavoro a parte di oggi serve a testare la risposta del muscolo senza carichi eccessivi. L’obiettivo dello staff medico è riportarlo in gruppo tra domani e sabato per la rifinitura.

Ad oggi, la presenza di Saelemaekers contro la sua ex squadra è fortemente in dubbio. La decisione finale arriverà solo a ridosso della partenza per la Capitale: Allegri non vuole rischiare uno stop più lungo, considerando il trittico di trasferte che attende il Milan. Le alternative: In caso di forfait, Allegri scalda il giovane Athekame (in vantaggio nel ballottaggio) o valuta lo spostamento di Loftus-Cheek sulla destra, con Bartesaghi confermato a sinistra.

L’importanza del belga nel 2026

In questa stagione, Saelemaekers è diventato un perno tattico fondamentale: con 2 gol e 5 assist, è l’uomo che garantisce equilibrio tra le due fasi. La sua assenza priverebbe il Milan di un crossatore prezioso proprio ora che Niclas Füllkrug ha iniziato a dominare l’area di rigore.