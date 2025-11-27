Infortunio Saelemaekers, allarme rientrato a Milanello: il belga smaltisce il problema alla schiena? L’aggiornamento

Infortunio Saelemaekers: ottimismo per il jolly belga che oggi torna in gruppo, mentre per Pulisic serve prudenza in vista della sfida di sabato

Se nella giornata di ieri l’euforia rossonera derivante dalla splendida vittoria nel derby rischiava di essere parzialmente offuscata dalle notizie preoccupanti provenienti dall’infermeria, oggi il cielo sopra Milanello sembra essere decisamente più sereno, almeno per quanto riguarda uno dei due protagonisti fermatisi anzitempo. L’attenzione principale è rivolta al recupero lampo di Alexis Saelemaekers: il jolly belga, elemento tattico divenuto imprescindibile nello scacchiere disegnato da Massimiliano Allegri, aveva fatto scattare l’allarme interrompendo la seduta di lavoro per un improvviso e fastidioso dolore alla schiena. Un intoppo che, a caldo, aveva fatto temere il peggio in vista dell’anticipo di campionato.

Infortunio Saelemaekers, il belga già oggi in gruppo

Tuttavia, secondo quanto riportato questa mattina dalle colonne del Corriere della Sera, la preoccupazione è svanita quasi subito, lasciando spazio a un rinnovato ottimismo. Le condizioni del numero 56 del Diavolo, infatti, non preoccupano affatto lo staff medico: il dolore è stato catalogato come un problema di lieve entità e di facile risoluzione, tanto che già nella giornata di oggi il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni. Una notizia fondamentale per il tecnico livornese, che potrà contare sulla duttilità e sul dinamismo di Saelemaekers per affrontare la complessa sfida casalinga contro la Lazio. Il belga, dunque, si candida prepotentemente per una maglia, avendo smaltito il problema in tempi record.

Discorso leggermente diverso e improntato a maggior cautela, invece, per l’altro acciaccato di lusso, Christian Pulisic. L’americano, fermatosi per un affaticamento muscolare, non ha riportato lesioni gravi, ma la sua situazione impone una gestione molto più oculata. Per il numero 11 si procederà da valutare giorno per giorno: lo staff rossonero non vuole correre rischi inutili e, sebbene l’infortunio non sia grave, si preferisce navigare a vista per capire se sarà il caso di convocarlo per sabato o preservarlo per i prossimi impegni. Se per Saelemaekers il semaforo sembra essere verde, per Pulisic resta per ora giallo.