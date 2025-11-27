Infortunati Milan, Allegri sorride a metà? Lui ci sarà sicuramente, valutazioni in corso a Milanello. Lo scenario

Infortunati Milan, Saelemaekers sarà regolarmente a disposizione per la gara contro la Lazio. In dubbio Pulisic. Ultime

In vista dell’importante sfida di campionato contro la Lazio, l’attenzione a Milanello è catalizzata dalle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la marcia di avvicinamento al match ha subito qualche intoppo durante la seduta di lavoro di ieri, facendo scattare l’allarme per due protagonisti indiscussi dell’avvio di stagione rossonero.

La notizia che tiene maggiormente in apprensione lo staff tecnico e i tifosi riguarda Christian Pulisic. L’esterno statunitense, vero e proprio trascinatore in queste prime uscite, è attualmente da considerare in dubbio per la gara contro la Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Sul finire dell’allenamento di ieri, infatti, il numero 11 rossonero ha accusato un lieve affaticamento muscolare che lo ha costretto a rallentare. Le sue condizioni verranno monitorate con estrema cautela nelle prossime ore, ma la sua presenza dal primo minuto è tutt’altro che scontata, con Allegri che potrebbe decidere di non rischiarlo per evitare complicazioni maggiori.

Infortunati Milan, Saelemaekers non preoccupa

Discorso diverso, invece, per Alexis Saelemaekers. Anche il belga ha vissuto un momento di preoccupazione durante la sessione di ieri, avvertendo un fastidioso problema alla schiena. Tuttavia, filtra ottimismo per il suo impiego: il jolly rossonero dovrebbe smaltire il fastidio in tempo ed essere regolarmente a disposizione per il big match di San Siro. Non ci sono invece buone nuove per quanto riguarda Santiago Gimenez: l’attaccante messicano non ha ancora recuperato dal suo infortunio e, con ogni probabilità, sarà ancora out, costringendo il tecnico a valutare altre soluzioni per il reparto offensivo. Le prossime sedute saranno decisive per sciogliere le riserve definitive, ma la sensazione è che si andrà verso un Milan che dovrà stringere i denti.