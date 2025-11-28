Infortunio Pulisic, spunta il retroscena da Milanello: l’americano in pressing ma Allegri vuole evitare questo rischio

Infortunio Pulisic, l’analisi di Andrea Ramazzotti evidenzia il rammarico del giocatore, ma lo staff medico impone cautela massima

Massimiliano Allegri deve fare i conti con un nuovo stop per l’attacco del Milan, il cui undici titolare cambia di continuo anche a causa delle condizioni fisiche precarie dei suoi elementi. Il tecnico credeva di aver finalmente (ri)trovato la coppia d’oro Leao-Pulisic con il passaggio al 3-5-2, ma la sosta forzata dell’americano lo costringerà nuovamente a mischiare le carte in tavola. L’analisi del giornalista Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport evidenzia come il fastidio alla coscia accusato da Christian Pulisic mercoledì mattina obbligherà l’ex Chelsea a vedere la sfida contro la Lazio dalla tribuna.

Pulisic stesso ha rivelato il problema allo staff medico e, anche se gli esami strumentali hanno escluso lesioni, il giocatore non si è allenato con i compagni. Allegri ha ammesso: «Nei prossimi due giorni può succedere di tutto, ma difficilmente ci sarà». Il rammarico di Capitan America è enorme: dopo il lungo stop e il ritorno da titolare coronato dal gol decisivo nel Derby, il giocatore non vorrebbe affatto fermarsi.

Infortunio Pulisic, l’ombra del 2026 e il doppio ballottaggio in avanti

Lo staff medico del Milan e Allegri non intendono però correre rischi inutili in un finale di 2025 denso di impegni, tra cui gli ottavi di Coppa Italia e le Final Four di Supercoppa. La prudenza è preferibile all’ipotesi di un arrivederci al 2026, soprattutto perché la coscia interessata è la stessa che aveva subito una lesione al bicipite femorale destro nella sosta di ottobre. Per questo motivo, l’assenza contro la Lazio è praticamente certa. Se Pulisic concederà il bis giovedì, a Roma in Coppa Italia, si vedrà. Niente da fare anche per Gimenez (caviglia), che svolge ancora lavoro supplementare da solo. Accanto al punto fermo Rafa Leao, si riapre il ballottaggio tra Nkunku e Loftus-Cheek, con l’inglese che potrebbe adattarsi al ruolo di sotto punta.