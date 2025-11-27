Connect with us

Infortunio Pulisic, chi al posto dell'americano contro la Lazio? Allegri criptico in conferenza stampa

Allegri torna sul derby e lancia la frecciata all'Inter: «Maignan? Prima parata facile, si enfatizza tutto. I portieri non si scambiano»

Tomori incorona i compagni più forti: «Modric non perde mai palla, Reijnders e Theo devastanti». L'investitura a Leao

Marco Ligabue non ha dubbi: l'analisi sulla Nazionale di Gattuso è emblematica del momento degli Azzurri

Coppa Italia obiettivo del Milan? Allegri punta la finale: «Arrivare a maggio a Roma sarebbe bello, è un obiettivo». E non dimentica la Supercoppa

24 minuti ago

Pulisic

Infortunio Pulisic, Massimiliano Allegri non ha sciolto le riserve in conferenza stampa sull’eventuale sostituto dell’americano contro la Lazio

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del big match di sabato sera a San Siro contro la Lazio, Massimiliano Allegri si è trovato a gestire una situazione particolare riguardante la probabile formazione del Milan. Incalzato dai giornalisti su uno dei temi più caldi della vigilia, ovvero il nome del giocatore chiamato a sostituire l’infortunato Christian Pulisic sulla trequarti, l’allenatore livornese ha preferito non sbottonarsi, trincerandosi dietro le tempistiche dell’incontro con i media.

Essendo abituato tradizionalmente a parlare alla vigilia, l’anticipo della conferenza al giovedì ha colto il tecnico leggermente in contropiede rispetto alle scelte tattiche definitive, mancando ancora degli allenamenti fondamentali per sciogliere le riserve.

CHI AL POSTO DI PULISIC?«Mi trovate impreparato, è la prima volta che faccio la conferenza due giorni prima della gara, serve avere un attimo di pazienza». Una battuta che serve a prendere tempo: il casting per la maglia da titolare è rimandato alle prossime ore.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

