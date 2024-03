Infortunio Pobega, c’è la data del rientro in gruppo! Buonissime notizie per Pioli in vista del finale di stagione

Arrivano buonissime notizie per il Milan e per Stefano Pioli in vista di questo intenso finale di stagione, che vedrà i rossoneri impegnati su due fronti (campionato ed Europa League).

Tra pochi giorni si rivedrà in gruppo Tommaso Pobega dopo tre mesi di calvario. Il centrocampista italiano dopo il match con la Fiorentina comincerà a lavorare gradualmente con la squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.