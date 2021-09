Infortunio Plizzari, il portiere sui social: «Tornerò più in forma» – FOTO

Alessandro Plizzari operatosi dopo l’infortunio, si ritrae sorridente sui social e manda un messaggio a tutti i tifosi

Sorridente sui social. Alessandro Plizzari nella giornata di ieri si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea cronica bilaterale. La prognosi è di tre mesi.

Il portiere non si è fatto scoraggiare e ha mandato un messaggio a tutti i tifosi postando una foto sorridente sui social con questa didascalia: «Operazione riuscita.Ora un po’ di riposo per tornare più in forma che mai!»