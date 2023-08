Infortunio Piga: le ultime sulle condizioni della rossonera

Il Milan Femminile ha vinto l’amichevole contro il Parma. Durante il match però è uscita per infortunio la neo rossonere Piga

Una nota positiva e una stonata per il Milan Femminile. Ieri è arrivata la vittoria in amichevole contro il Parma, ma allo stesso tempo le rossonere hanno perso per infortunio la neo arrivata Piga.

La rossonera è uscita anzitempo ma come riportato da Luca Maninetti per sua fortuna si tratta solo di una forte distorsione a caviglia e ginocchio. Nessuna rottura del crociato. Rimarrà al Vismara per recuperare in vista della prima di campionato.