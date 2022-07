Procede il recupero di Origi dall’infortunio. L’attaccante belga settimana prossima dovrebbe tornare in gruppo

Procede il recupero di Origi dall’infortunio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga è quasi pienamente recuperato e l’obiettivo di Pioli è averlo non solo per l’Udinese ma anche per uno scampolo di partita nell’ultima amichevole del 6 agosto contro il Vicenza