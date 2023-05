Divock Origi sarà costretto a saltare la gara tra Milan e Sampdoria per infortunio: problema muscolare per il belga

Divock Origi, come riportato da calciomercato.com, non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di questa sera tra Milan e Sampdoria.

L’attaccante belga soffre per un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro.