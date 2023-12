Infortunio Musah, come sta l’americano? C’è questo rischio. Ultime

Infortunio Musah, l’americano salterà la gara di oggi contro il Monza ma è a rischio anche per la prossima con la Salernitana

Yunus Musah sarà indisponibile oggi per la sfida tra Milan e Monza. L’americano è uscito con un affaticamento muscolare dalla gara col Newcastle e per precauzione sarà out per il match contro i brianzoli.

Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Musah potrebbe saltare anche la gara di venerdì contro la Salernitana: i rossoneri non vogliono correre rischi.