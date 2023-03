Infortunio Messias, il brasiliano punta la Champions: le ultime

Junior Messias è alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per 3/4 settimane. Le ultime

Il Milan deve fare i conti con l’infortunio muscolare di Junior Messias. Come riporta Tuttosport, nel match contro il Tottenham il brasiliano ha rimediato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Per lui nuovo controllo tra una decina di giorni.

Tempi di recupero stimati tra le 3 e le 4 settimane. L’obiettivo per l’esterno ex Crotone è rientrare a disposizione di Pioli per l’andata dei quarti di finale di Champions League, in programma l’11 o il 12 aprile.