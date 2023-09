Infortunio Maignan: il portiere chiede la sostituzione nel final del match tra Milan e Newcastle. Le sue condizioni

Nel finale di partita arriva un’altra tegola per il Milan e per Pioli, soprattutto tenendo in considerazione i tanti impegni ravvicinati dei rossoneri.

Il portiere ha chiesto il cambio per infortunio: secondo quanto riportato da Sky Sport, si tratterebbe di un problema al flessore. Le sue condizioni, ovviamente, sono da valutare con attenzione.