Infortunio Maignan: esami in mattinata poi il rientro a Milano

Mike Maignan è stato costretto a uscire durante l’intervallo della partita di ieri sera tra Francia e Austria per un problema al polpaccio sinistro.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport sosterrà in mattinata degli esami con la nazionale francese per poi fare ritorno in giornata a Milano dove verrà preso in carico dallo staff medico rossonero. Al suo posto Didier Deschamps ha convocato Mandanda.

IL COMUNICATO DELLA FRANCIA – «Mike Maignan ha dovuto cedere il posto ad Alphonse Aréola nell’intervallo Francia-Austria, giovedì sera, allo Stade de France, a causa di un dolore al polpaccio sinistro. Il portiere del Milan non potrà giocare domenica a Copenaghen contro la Danimarca. Per sostituirlo, Didier Deschamps ha chiamato Steve Mandanda. Il portiere del Rennes è atteso per mezzogiorno a Enghien-les-Bains. Mike Maignan lascerà il gruppo durante la giornata»