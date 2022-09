Infortunio Maignan, spunta la data del possibile rientro per il portiere del Milan che ieri ha svolto terapie

Stando a quanto riferito da Tuttosport Mike Maignan – che ieri ha svolto terapie come da programma – potrebbe tornare in campo tra Monza e Dinamo Zagabria in Champions League, a cavallo quindi tra il 22 e il 25 ottobre.