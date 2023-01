Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana Milan. Ecco le sue parole su Maignan

«Al momento non lo sappiamo. Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere. Quindi non so le tempistiche, sicuramente non a breve»