Infortunio Loftus-Cheek: nel mirino la sfida con l’Udinese, le condizioni del centrocampista inglese del Milan

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che salterà la sfida di questa sera al Maradona contro il Napoli.

Per l’inglese, che come spiegato da Pioli in conferenza stampa adesso soffre di un’infiammazione pubica/addominale, ci sono buone possibilità che possa recuperare per la prossima sfida in campionato contro l’Udinese a San Siro.