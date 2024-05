Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese ci sarà con la Roma? Le ULTIME sul centrocampista

Infortunio Loftus-Cheek: l’inglese è pienamente recuperato e dopo la panchina con la Salernitana partirà titolare oggi con la Roma

Daniele Bonera può sorridere in vista dell’amichevole di oggi contro la Roma a Perth, in Australia. Il tecnico del Milan, che sostituisce Stefano Pioli in attesa dell’ufficialità di Fonseca, ha recuperato appieno Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese dunque, dopo i 90 minuti trascorsi in panchina contro la Salernitana nell’ultima giornata di campionato, partirà dal primo minuto contro i giallorossi agendo da trequartista alle spalle di Olivier Giroud.