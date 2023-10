Infortunio Loftus-Cheek: è guarito ma sente dolore. Il retroscena sul centrocampista del Milan, che lavora ancora a parte

Ruben Loftus-Cheek quasi certamente non sarà disponibile per la sfida di domenica sera a San Siro contro la Juventus. Il centrocampista del Milan ha scelto un allenamento personalizzato e punterà a recuperare per il PSG.

Ma come sta realmente il centrocampista? Come riportato da Sky Sport l’inglese è guarito a livello medico ma sente ancora un po’ di dolore, motivo per cui si sceglierà di lasciarlo a riposo.