Infortunio Loftus-Cheek, fissato il rientro. ULTIMISSIME

Infortunio Loftus-Cheek, fissato il rientro del centrocampista: Pioli riavrà l’inglese a disposizione per il PSG

Novità importanti in casa Milan per quanto riguarda le condizioni e il rientro di Loftus-Cheek. L’inglese, come ammesso anche da Pioli in conferenza stampa, è clinicamente guarito ma non è ancora al top della condizione.

Il rientro è fissato per mercoledì 25 ottobre quando i rossoneri affronteranno il PSG in Champions League.