Infortunio Loftus-Cheek, novità sul rientro: tutti gli aggiornamenti

Infortunio Loftus-Cheek, novità sul rientro del centrocampista inglese: tutti gli aggiornamenti dopo la seduta odierna

Dopo l’allenamento di oggi arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il rientro in campo di Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, secondo quanto appreso da Milannews24, non dovrebbe farcela per la partita di domenica contro la Juventus e punterà con ogni probabilità ad essere nuovamente a disposizione di Pioli per la gara col PSG.