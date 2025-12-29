News
Infortunio Leao, recupero per Cagliari assolutamente non scontato: prossimi giorni decisivi ma… Ultimissime
Infortunio Leao, in casa Milan non è assolutamente certo il recupero di Rafael Leao per la trasferta del 2 gennaio in casa del Cagliari
Il 2025 del Milan si chiude con il sorriso per la vittoria sul Verona, ma con un velo di preoccupazione per le condizioni di Rafael Leão. L’attaccante portoghese è stato il grande assente del match di San Siro, costretto a seguire i compagni dalla tribuna a causa del perdurare del fastidio all’adduttore destro rimediato lo scorso 9 dicembre nel match contro il Torino.
Infortunio Leao, la situazione: scatti a metà e massima cautela
Nonostante gli esami strumentali abbiano escluso lesioni muscolari gravi, parlando solo di un risentimento e di un quadro infiammatorio, il recupero procede più lentamente del previsto.
- Il forfait contro il Verona: Durante la rifinitura di sabato, Leão ha avvertito nuovamente dolore nelle fasi di accelerazione e scatto. Di comune accordo con Massimiliano Allegri, si è deciso per la non convocazione: “I giocatori part-time non vanno bene”, ha sentenziato il tecnico livornese, preferendo non rischiare ricadute.
- In dubbio per Cagliari: La sua presenza per la trasferta in Sardegna di venerdì 2 gennaio, gara che aprirà il 2026 rossonero, resta in forte dubbio. Lo staff medico seguirà un programma di “massima cautela”, monitorando i progressi giorno dopo giorno.
Le alternative: Nkunku e il fattore Füllkrug
L’assenza di Leão ha però permesso a Christopher Nkunku di prendersi la scena. La doppietta del francese ha dimostrato che il Milan può pungere anche senza il suo numero 10, in attesa che l’ufficialità di Füllkrug (prevista per il 2 gennaio) regali ad Allegri un’ulteriore freccia nel proprio arco per la sfida di Cagliari.