Infortunio Leao: le condizioni dell’attaccante in vista dell’Empoli

Archiviato il Napoli, il Milan prepara la sfida all’Empoli. Nell’allenamento di oggi Leao ha lavorato ancora a parte dopo l’infortunio

Archiviata la sconfitta contro il Napoli, il Milan prepara la sfida all’Empoli valida per la diciannovesima giornata di campionato. Se per Theo Hernandez arrivano buone notizie, non si può dire lo stesso per Leao.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione nell’allenamento di oggi infatti il portoghese ha lavorato ancora a parte dopo l’infortunio