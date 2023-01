Rade Krunic è ancora alle prese con il lavoro per recuperare dall’infortunio, ecco quando Pioli conta di recuperarlo

Rade Krunic è ancora alle prese con il lavoro per recuperare dall’infortunio che non le ha permesso ancora di scendere in campo in questo 2023.

Come riportato da TMW mister Pioli conta di recuperare il proprio centrocampista per la sfida alla Lazio