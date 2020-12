Infortunio Kjaer: Nel tardo pomeriggio gli esami strumentali, Milan in apnea

Gli aggiornamenti sull’infortunio di Simon Kjaer. Nel tardo pomeriggio il danese effettuerà gli esami strumentali

Previste nel tardo pomeriggio aggiornamenti importanti sull’infortunio di Simon Kjaer. Il centrale danese è uscito all’11’ della gara di ieri contro il Celtic per un problema muscolare alla coscia destra.

Più tardi il giocatore effettuerà gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero previsti. Pioli incrocia le dita e spera in uno stop non troppo lungo per quello che è ormai il leader difensivo della sua squadra.