Infortunio Kjaer, il giocatore sui social: «Mi aspetta un duro lavoro» – FOTO

Simon Kjaer parla sui social dopo il grave infortunio. Il difensore danese ha ringraziato per il supporto ricevuto in questi giorni, ecco le sue parole: «Grazie mille per tutto il vostro supporto e tutti i vostri messaggi che ho ricevuto. Aspetto con impazienza il duro lavoro che mi aspetta ora!»

Thank you so much for all your support and all your messages that I have received !! 🙏

Looking forward to the hard work ahead of me now !!💪#SempreMilan❤️🖤 pic.twitter.com/y4fjNpcMPb

— Simon Kjær (@simonkjaer1989) December 6, 2021