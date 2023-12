Infortunio Kjaer, il centrale danese è ancora indietro di condizione: non certo il suo ritorno contro il Newcastle in Champions

Come riportato da Tuttosport, non è assolutamente certo il ritorno di Simon Kjaer nella lista dei convocati per la sfida di mercoledì 13 dicembre tra Newcastle e Milan.

Il centrale danese è ancora indietro di condizione: Pioli spera di poterlo portare almeno in panchina.